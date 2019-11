Algérie, et maintenant ?

Opposés à la Zambie jeudi soir (20h beIN SPORTS 2) à Blida pour leur premier match dans ces éliminatoires de la CAN 2021, les Algériens, qui ont remporté le deuxième titre de champion d’Afrique de leur histoire le 19 juillet dernier au Caire face au Sénégal (1-0), ne vont pas manquer de motivation(s), comme l’a souligné en conférence de presse leur sélectionneur. Qui, s’il n’était pas encore aux commandes à l’époque, a encore en tête les deux revers face à ces mêmes Zambiens lors des qualifications du dernier Mondial.



"Rien ne sera facile et on se doit de remporter les trois points à domicile. Le match face à la Zambie ne sera pas uniquement difficile sur papier mais aussi par rapport à la double confrontation perdue lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Je pense que le fait d'avoir perdu six points face à eux constituera une motivation pour nous. Et pour préparer les joueurs à ce match, on leur rappelle cette double confrontation de 2017, qui leur fait encore mal", a reconnu Djamel Belmadi en conférence de presse.

"Quand on n’a pas de retour positif, on préfère se taire"

Près de trois mois et demi après le sacre des Verts, leur coach a fait appel à trois nouveaux éléments pour débuter ces qualifications : les défenseurs Maxime Spano-Rahou (Valenciennes) et Réda Halaïmia (Beerschot VA), et le milieu de terrain Adem Zorgane (Paradou AC). "Cela fait un bon moment que je suis le parcours de ces joueurs en club. Ils ont tous montré de belles choses et puisque l'occasion s'est présentée, nous avons décidé de leur adresser cette convocation", a expliqué Belmadi, qui a notamment insisté sur "la maturité et la compréhension des différentes situations de jeu" du prometteur Zorgane (19 ans).



De nouveau interrogé sur le cas d’Houssem Aouar, et des autres binationaux susceptibles de rejoindre un jour la sélection, l’ancien joueur du PSG et de l’OM a ensuite haussé le ton, et encore assuré que "le travail de la fédération pour les approcher a été fait. Je m'adresse à tous : l'envie que vous avez de voir ces joueurs évoluer avec le maillot de l'équipe nationale, peut-être qu’eux ne l'ont pas. Et il y a un effort pour chercher ces joueurs de qualité. On travaille sur cela mais quand on n’a pas de retour positif, on préfère se taire."