Algérie : Covid, Coupe Arabe, arbitrage… Belmadi explique l’échec à la CAN

Djamel Belmadi aura pris le temps. Plus d'un mois après l'élimination cuisante de l'Algérie à la CAN, le sélectionneur des Fennecs avait donné rendez-vous à la presse, ce dimanche à Sidi Moussa, afin d'analyser cette sortie de route. Première explication avancée par le coach au fil de ses réponses, la préparation. Celle-ci, organisée au Qatar, loin à la fois de l'Algérie et du Cameroun, s'est avérée chaotique. « Une date de rassemblement de départ était prévue le 27 décembre. Au final, j’ai eu mon effectif sur lequel je peux compter le 3 janvier. On l’a su 2-3 jours avant… », a commencé par expliquer Djamel Belmadi, qui n'a pu diriger qu'un seul match amical, remporté par ses joueurs contre un Ghana qui s'avèrera être une des autres grandes déceptions de cette CAN 2021.

23 cas de Covid

Et de faire des révélations relatives au Covid. « Je ne peux pas tout dire, mais c’est à vous de comprendre. Nous avons 5 joueurs qui n’ont pas eu le Covid. En fonction des endroits où nous étions, il y a des législations. Belaïli, quand il revient d’Algérie, il est positif au Covid. 10 jours de quarantaine. J’ai parlé de Belaïli parce que vous savez qu’il était positif. 23 joueurs sur 28 sont positifs. La moitié du staff aussi. C’était une hécatombe... On n’avait pas de force pour courir. Ce sont des données athlétiques. C’est nos fondamentaux, ça se voit à l’entraînement. On va donner du mérite à notre staff médical et nos intendants. C’était impossible à gérer. On faisait des tests tous les matins. On avait peur chaque matin pour savoir qui ne serait pas disponible aujourd’hui. Il y avait d’autres équipes chez qui ça ne fonctionnait pas. Elles étaient imperméables au Covid. C’était peut-être les gestes barrières, la distance sociale... chez nous ça ne marchait pas. »

La Coupe Arabe, pompeuse d'énergie

Autre facteur d'affaiblissement de l'équipe, la Coupe Arabe. Certes, la compétition organisée au Qatar et estampillée FIFA a permis à l'équipe nationale d'ajouter un nouveau trophée dans la vitrine de la FAF, mais ce succès était à double tranchant. « Lors de la Coupe Arabe, beaucoup de joueurs ont composé cette équipe. Deux compétitions qui s’enchaînent, émotionnellement, ils étaient vidés. Ce n’est pas juste l’aspect physique, a confessé Djamel Belmadi. Il y a eu un gros engouement. Je pouvais plus dire à Bougherra « ne fais pas jouer Belaïli contre le Maroc ». Je le savais, j’en avais déjà parlé avec le staff, je ne l’avais pas dit à Madjid. Une partie du groupe, peut-être l’ensemble du groupe a joué la Coupe Arabe. Il n’y avait pas un manque d’humilité. C’était une forme d’auto-satisfaction, un peu trop de certitude. »

Un record à aller chercher

Par ailleurs gonflés à bloc par la perspective d'aller chercher (ou du moins tutoyer) un record mondial d'invincibilité, les hommes de Djamel Belmadi sont tombés de haut dès leur deuxième match de poule, contre la Guinée équatoriale. « Notre série d’invincibilité s’arrête à un match d’un record mondial, on voulait aller chercher la première place. Après la CAN on s’est fixé un objectif, la Coupe du Monde. Plus on gagnait plus on s’y rapprochait. On voulait mettre le drapeau de l’Algérie à la première place. J’ai dit plusieurs fois que ce n’était pas un objectif, mais on est des humains, quand on se rapproche on se dit… Waw ! » Mais les Fennecs vont tomber sur un os équato-guinéen, et pas qu'un seul. « On a joué un match de Coupe d’Afrique contre une équipe hispanophone avec un arbitre guatémaltèque, rappelle Belmadi. Apres 8 minutes, on avait 2 cartons jaunes, il agressait nos joueurs et moi-même. »

Rendez-vous à Japoma... et à Blida

Et maintenant ? L'équipe nationale entend bien se servir de cet échec pour repartir de l'avant et se qualifier pour le Mondial 2022. « J’ai un goût amer de cette CAN, les joueurs ont un sentiment d’humiliation. Il faut faire fort pour ne pas aller en 8e de finale. Ça reste en moi. Al-Hamdulilah, on va très vite se replonger sur l’objectif principal. Chaque jour on y pense, ils y pensent. » Une double confrontation face au Cameroun qui va ramener les champions d'Afrique déchus à Japoma, pelouse de sinistre mémoire pour eux. « Normalement ils jouent à Yaoundé. Exceptionnellement ils nous font jouer à Japoma. On est traumatisés par la pelouse, pas par le stade, ni la ville. On ne se déplace pas pour faire du tourisme », prévient Belmadi, qui lance un appel à ses compatriotes. « On sait que nos supporters nous attendent à Blida. Il faut que notre stade soit la Bombonera. On joue le match retour dans notre pays, la qualification ne peut pas nous échapper. On veut la fêter avec notre peuple. » Bonne nouvelle : contrairement à celle de Japoma, la pelouse de Blida est « nickel ». Il n'y a plus qu'à...

(Retranscription : DZ Foot)