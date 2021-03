Algérie : Boulaya, la révélation

Alors qu’il fêtera la saison prochaine le dixième anniversaire de ses débuts chez les professionnels, effectués avec Istres en Ligue 2 lors de l’exercice 2011-2012, Farid Boulaya explose totalement aujourd’hui. Et il est l’une des révélations de la Ligue 1. Tout arrive d’ailleurs en même temps pour cet élégant ailier ou milieu offensif de 28 ans, que Frédéric Antonetti a repositionné avec bonheur au poste de numéro 10. Si le club lorrain, à qui beaucoup promettaient un retour à l’étage inférieur, occupe la neuvième place du classement, Boulaya y est en effet pour beaucoup.

"Je suis capable de faire encore mieux, et c'est ce que je vais essayer de faire"



Il a en effet inscrit cinq buts et délivré cinq passes décisives depuis le début de saison, remporté le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 en janvier, devant Neymar et Kevin Volland, après avoir connu en octobre sa toute première sélection avec l’équipe d’Algérie ! Et celui que les rumeurs disaient en contact avec l’OM cet hiver n’a aucunement l’intention de s’arrêter en si bon chemin. "Je suis capable de faire encore mieux, et c'est ce que je vais essayer de faire", confiait-il il y a quelques jours pour l’UNFP, après avoir reçu son trophée de joueur du mois de janvier.

Belmadi séduit



Le natif de Vitrolles ne manque donc pas d’ambition, après avoir vécu plusieurs saisons difficiles. Parti de Istres pour Clermont en 2015, il allait se révéler avec le club auvergnat, alors entraîné par Corinne Diacre. Une grave blessure à un genou freinait sa progression, mais n’empêchait pas son transfert à Bastia l’été suivant. Sa découverte de la Ligue 1 tournait court, avec seulement deux matchs disputés dans l’élite avec le Sporting, avant un départ pour l’Espagne en 2017. Sauf qu’il n’aura jamais joué avec Gérone, promu en Liga, et retournera en France au mercato hivernal, en prêt à Metz.



Et si tout se passe aujourd’hui dans le meilleur des mondes en Lorraine, ses débuts n’ont pas été idylliques, puisqu’il avait raté une panenka qui a envoyé Caen en quarts de finale de la Coupe de France quelques semaines après son arrivée. Un épisode vite oublié pour Boulaya, dont le contrat arrive à expiration en 2022 et qui risque d’être beaucoup convoité cet été. En attendant, il va pouvoir aussi se distinguer en sélection, puisqu’il a été retenu par Djamel Belmadi pour les matchs qualificatifs à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations contre la Zambie, jeudi, et le Botswana quatre jours plus tard. "Il a été très intéressant et disponible. Il ne s’est pas caché. Je l’ai trouvé très bon", avait souligné le sélectionneur des Fennecs après sa première cape face au Nigeria. Avec des champions d’Afrique déjà qualifiés, Boulaya devrait avoir une nouvelle opportunité de se montrer, et de confirmer sa belle saison.