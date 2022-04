Djamel Belmadi va-t-il rester sélectionneur de l'Algérie ? Citant diverses sources concordantes, nos confrères de DZ Foot ont tendance à répondre par l'affirmative. Malgré les déceptions combinées de la CAN et de la non-qualification pour la Coupe du monde, le coach champion d'Afrique 2019 ne souhaiterait pas rester sur ce double échec et pourrait bien repartir pour un tour sur le banc des Fennecs, lui dont le contrat actuel s'achève en décembre 2022. A moins de deux mois du début des éliminatoires de la CAN 2023, un nouveau bail courant jusqu'à la Coupe du monde 2026 lui aurait été proposé. Et les négociations seraient en bonne voie.

La Fédération temporise

Les turbulences qui ont secoué la Fédération algérienne de football ces dernières semaines n'ont pas contribué à apporter de la clarté dans ce dossier. Face à la presse, le président démissionnaire de l'instance, Charaf Eddine Amara, avait laissé planer le doute. « Je suis toujours en contact avec le sélectionneur national. On n'a pas abordé véritablement ce sujet (son avenir, ndlr), car je sais qu'il est en période de réflexion et qu'il veut prendre son temps pour se remettre de cette désillusion. Certes, il y a du positif, mais cela ne veut pas dire que sa décision est prise. Il n'a pas encore tranché », avait-il confié.