Algérie : Aouar convoqué en septembre ?

Vers un changement de nationalité sportive pour Houssem Aouar ? Sélectionné 1 fois sous le maillot de l'équipe de France à l'occasion du match amical remporté face à l'Ukraine (7-1) le 7 octobre 2020, le milieu de terrain pourrait porter le maillot de l'Algérie dès le mois de septembre prochain si il venait à être convoqué par Djamel Belmadi. Et vraisemblablement, le sélectionneur des Fennecs aurait déjà pris sa décision selon les informations de La Gazzette du Fennec. En juin dernier, le technicien avait expliqué son désir de "faire en sorte que cette équipe nationale soit la plus forte possible jour après jour" alors que la sélection a été éliminée lors de la phase de groupes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations ainsi que des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde.



Adli également annoncé avec l'Algérie

Dans cette finalité, Aouar est encore sélectionnable car il a disputé un match amical avec les Bleus, ce qui lui laisse toujours la possibilité d’opter pour une autre sélection nationale. C'est dès le mois septembre qu'Aouar - annoncé en partance de l'OL pour Nottingham Forest - devrait être convoqué avec l'Algérie selon La Gazzette du Fennec. Et il ne serait pas le seul dans ce cas car Yacine Adli, actuellement à l'AC Milan, devrait également être convoqué par Belmadi pour la rentrée de septembre et la double confrontation contre le Niger (19 et 27 septembre) dans l'optique des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.