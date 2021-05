Affaire Kanga : La RDC a fait appel (officiel)

La décision était attendue, elle a été confirmée officiellement ce jeudi. La Fédération congolaise de football (FECOFA) fait appel de la décision rendue par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football au sujet du milieu de terrain gabonais Guélor Kanga. « La Fédération a interjeté l’appel, conformément aux articles 54 et 55 du code disciplinaire de la CAF », peut-on lire sur le site officiel de l'instance dirigeante, qui envisage d'ores et déjà une future saisine du TAS. « Au cas où la RDC n’obtient pas gain et cause à la CAF, elle saisira les instances supérieures concernant ce dossier d’usurpation de la nationalité congolaise. »

Pour rappel, le jury disciplinaire de la CAF avait débouté mercredi la RD Congo, qui accusait Guélor Kanga d'usurpation d'identité et de fraude sur l'âge. Les éléments fournis par la FECOFA n'avaient pas été jugés probants.