Le Kenya peut toujours croire aux huitièmes de finale à la CAN. Grâce à leur victoire contre la Tanzanie jeudi (3-2), les Kényans sont ainsi troisièmes du groupe C après deux matches, avec trois points, soit autant que le Sénégal deuxième. Les deux équipes se rencontreront justement pour le compte de la troisième et dernière journée.

Menés 1-0 puis 2-1, les Harambee Stars ont fait la différence à la 80e minute avec l'ultime but de Michael Olunga, auteur d'un doublé.