Jusqu'où ira Madagascar ? Dimanche soir, la sélection emmenée par Nicolas Dupuis a surpris le Nigeria de Gernot Rohr (2-0), lors de la troisième journée du groupe B de la CAN, et elle a ainsi validé sa présence en huitièmes de finale pour sa toute première participation à la phase finale.

Lalaïna Nomenjanahary (13e) et Carolus Andriamatsinoro (53e) ont marqué les deux buts de la victoire pour les Zébus, qui terminent même premiers de leur poule et devraient bénéficier d'un tirage clément au prochain tour. Qualifiés avant cette rencontre, les Super Eagles finissent eux deuxièmes et pourraient par exemple tomber sur le Ghana en huitièmes.

A noter, lors de l'autre match de ce groupe B, la victoire de la Guinée sur le Burundi (0-2, doublé de Mohamed Yattara), qui reste en lice pour la qualification via les quatre strapontins de meilleurs troisièmes.