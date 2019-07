Le Sénégal est là. Après les échecs du Maroc ou surtout de l’Egypte, pays hôte, en huitièmes de finale, ainsi que des éliminations collatérales de quelques gros outsiders après certains chocs (Cameroun, Ghana ou Mali contre le Nigeria, la Tunisie et la Côte d’Ivoire), la présence de Sadio Mané et ses coéquipiers en demi-finales commence à soulever de logiques espoirs. Ces derniers, dans la foulée d’un premier tour solide dans le groupe de l’Algérie - défaite 1-0 face aux redoutables Fennecs – et d’un huitième bien ficelé devant l’Ouganda, ont encore gagné 1-0 contre le Bénin.

Après une première période assez équilibrée, où les Béninois ont de leur côté essayé de réitérer leur exploit du Maroc en tenant coûte que coûte (qualification aux tirs au but en huitièmes face aux Marocains). Ça aurait pu passer, encore, avec cette incroyable erreur du gardien Alfred Gomis à un cheveu de marquer contre son camp après un contrôle copieusement raté (66e). Quatre minutes plus tard, Idrissa Gueye a débloqué la situation en puissance à la sortie d’une une-deux très vif avec Mané (70e). Ce 1-0 était de trop pour le Bénin, qui n’a pas réussi à s’en remettre.

Mané: "Je ne sais pas si on peut aller au bout"

"On est en demi-finales pour la première fois depuis 2006, rappelle Idrissa Gueye sur beIN SPORTS. On se rapproche de l’objectif. Il faut juste continuer, bien se reposer et préparer cette demie comme il faut." Mané acquiesce: "Je ne sais pas encore si on peut aller au bout, mais on a une belle équipe. On a tout ce qu’il faut pour atteindre la finale. A nous de le démontrer sur le terrain, essayer de tout donner pour se qualifier." Mané, meilleur buteur de la compétition avec trois réalisations (à égalité avec Ounas, Ighalo et Bakambu), aurait pu passer seul en tête si Saturnin Allagbé ne s’était pas magnifiquement interposé (71e), s’il n’avait pas vu ce but annulé pour un hors-jeu extrêmement limite (73e) ou ce tir à bout portant sauvé par un défenseur sur la ligne (76e).

Ce n’était pas son soir, mais qu’importe. Les Béninois, réduits à 10 en fin de match pour une faute d’Olivier Verdon à l'entrée de la surface (83e), ne pouvaient pas aller plus loin face à la troupe d’Aliou Cissé, qui ne dévie pas de sa trajectoire un an après la Coupe du monde. Il y a 13 ans, la dernière demi-finale du Sénégal - jamais titré, avec une finale en 2002 comme meilleur résultat - avait déjà eu lieu en Egypte, aboutissant à une défaite contre le pays hôte (2-1). Cette fois, ce sera Madagascar ou la Tunisie. Il n’est pas interdit de penser que c’est mieux.