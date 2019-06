Après la perte de l'organisation du tournoi au profit de l'Egypte et une préparation perturbée par un mouvement de grève pour les primes des joueurs, le Cameroun, quintuple champions d'Afrique et tenant du titre, a réussi son entrée en lice dans la CAN 2019 sur le strict plan comptable avec un succès (2-0) sur la modeste Guinée-Bissau.

Pourtant, les Lions Indomptables, à l'image de leur capitaine Eric Choupo-Moting, auront longtemps fait preuve de maladresse face au but et buté sur une défense solide, avant de faire la différence coup sur coup grâce au défenseur Yaya Banana, sur un corner de Karl Toko-Ekambi (66e), puis sur le premier ballon converti par l'Angevin, et nouvel entrant, Stéphane Bahoken (69e).

Le Groupe F se poursuit dans la soirée avec le prochain match opposant le Ghana et le Bénin, dont c'est la première apparition dans la compétition.