Le premier choc de la Coupe d'Afrique des nations 2019 opposait ce jeudi soir l'Algérie au Sénégal, pour le compte de la 2e journée du groupe C, et c'est la troupe de Djamel Belmadi qui s'est imposée (1-0), grâce à un but inscrit en début de second acte par Youcef Belaili, sur un service de Sofiane Feghouli (49e).

Les Fennecs prennent donc seuls la tête de la poule et ont presque la qualification pour le tour suivant en poche, mais les Lions de la Teranga restent eux aussi dans la course, accrochés à la deuxième place avec trois points de retard, en attendant le duel entre le Kenya et la Tanzanie en soirée (22 heures).