Troisième de la CAN 2015, quart-de-finaliste en 2017, la République Démocratique du Congo espérait faire mieux lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais ce samedi, dès leur entrée en lice, les Léopards ont été surpris par une belle formation ougandaise (2-0). C'est Patrick Kaddu qui a d'abord ouvert la marque en début de rencontre (14e), avant qu'Emmanuel Okwi n'aggrave le score en seconde période (48e).

Tombeurs de la Côte d'Ivoire samedi dernier pour leur dernier match de préparation (1-0), les Grues confirment leur forme et prennent ainsi les commandes du groupe A devant l'Egypte, grâce à une meilleure différence de buts. La RD Congo est d'ores et déjà dos au mur et devra s'imposer lors de sa prochaine rencontre face aux Pharaons de Mohamed Salah, mercredi prochain.