Excellente opération réalisée par le Maroc vendredi soir. Au Caire, la troupe d'Hervé Renard a décroché sa deuxième victoire en deux matches de CAN en dominant la Côte d'Ivoire (1-0) d'une courte tête. C'est l'avant-centre de Leganés, Youssef En-Nesyri, qui a inscrit l'unique but de la rencontre lors de la première demi-heure (23e). Premier de ce groupe D avec six points, le Maroc a fait un grand pas vers les huitièmes et pourrait même être qualifié dès ce vendredi soir si l'Afrique du Sud ne bat pas la Namibie (coup d'envoi à 22 heures). Vainqueur de son premier match, la Côte d'Ivoire reste pour l'instant deuxième avec trois points.