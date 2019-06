Si le nul obtenu par Madagascar contre la Guinée (2-2) samedi dernier a déjoué quelques pronostics, les principales formations de cette Coupe d'Afrique des nations avaient jusqu'alors toutes répondu présent, au moins pour ce qui concerne le résultat. Mais ce lundi soir, à l'inverse du Nigeria, de l'Algérie, du Sénégal, du Maroc, de l'Egypte ou de la Côte d'Ivoire, les Tunisiens sont eux tombés sur un os. Et pour son premier match dans la compétition, dans le cadre d'un groupe E également composé de la Mauritanie et du Mali, la Tunisie n'a pu faire mieux que match nul (1-1) face à l'Angola.

Les Aigles de Carthage avaient pourtant de sérieux arguments à faire valoir, notamment des techniciens du calibre d'Ellyes Skhiri, Naïm Sliti et Wahbi Khazri. Mais si les deux premiers cités ont su se montrer disponibles, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne a lui semblé traverser la rencontre tel un fantôme. L'ancien Bastiais s'est bien procuré une vraie opportunité dans le dernier quart d'heure, mais n'a pas su attraper le cadre. Pourtant, la Tunisie aurait eu grand besoin d'un Khazri plus inspiré et en meilleure forme, car en face, l'Angola a su faire bloc et, au gré du temps qui passait, ce sont bien les Palancas Negras qui ont progressivement posé plus de difficultés à leurs adversaires. Et qu'importe si Youssef Msakni avait trouvé l'ouverture sur penalty (1-1, 34e).

Le travail et l'abnégation ont fini par payer, puisque l'Angola est parvenu à égaliser par Djalma (1-1, 73e), profitant il est vrai d'une intervention assez peu inspirée du gardien de but Faruk Ben Mustapha. Déjà, les Tunisiens se retrouvent donc en position inconfortable dans ce groupe E où le Mali et la Mauritanie ont pris rendez-vous ce lundi soir, à partir de 22 heures. Des Aigles maliens qu'il faudra affronter dès vendredi prochain à l'occasion de la 2e journée de la compétition.