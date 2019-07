Zidane félicite les Algériens

Zinedine Zidane, né à Marseille mais originaire de Béjaïa en Petite Kabylie, a tenu à féliciter les joueurs algériens pour leur sacre en Coupe d'Afrique des nations face au Sénégal (1-0). L'actuel entraîneur du Real Madrid a posté un message, un brin émouvant, sur son compte Instagram.

"Mon grand frère Farid doit être fier! Félicitations à l'équipe d'Algérie, la victoire de tout un peuple ... One, Two, Three, Viva l'Algérie. Je vais continuer à faire briller son étoile tous les jours de ma vie", a écrit Zidane, rendant au passage hommage à son frère récemment disparu.