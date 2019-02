Sénégal: Un Nîmois en renfort

Auteur de 3 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison avec le Nîmes Olympique, Sada Thioub a été convoqué pour la première fois en sélection du Sénégal. L’ailier de 23 ans, natif de Nanterre, avait le choix entre les Lions de la Teranga et la Mauritanie.

Aliou Cissé et ses hommes affrontent Madagascar et le Mali les 23 et 26 mars prochains, mais sont déjà qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations 2019.

Edouard Mendy, Youssouf Sabaly, Ismaïla Sarr, Mbaye Niang ou Moussa Konaté sont bien là, tout comme Kalidou Koulibaly et Sadio Mané.