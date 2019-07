Sénégal-Mané: "Je ne sais pas si on peut aller au bout"

Qualifié d'une courte tête face au Bénin (1-0), ce mercredi soir, le Sénégal verra bien les demi-finales de la CAN 2019. Mais les joueurs d'Aliou Cissé n'ont pas forcément gommé tous leurs défauts. "Je ne sais pas encore si on peut aller au bout, mais on a une belle équipe", a concédé Sadio Mané sur beIN SPORTS, lui qui s'est vu refuser deux buts pour hors-jeu face aux Écureuils. "On a tout ce qu’il faut pour atteindre la finale. A nous de le démontrer sur le terrain, essayer de tout donner pour se qualifier", a-t-il toutefois enchaîné alors que les Lions de la Teranga défieront Madagascar ou la Tunisie dimanche en demies. "On est en demi-finales pour la première fois depuis 2006, a pour sa part rappelé Idrissa Gueye. On se rapproche de l’objectif. Il faut juste continuer, bien se reposer et préparer cette demie comme il faut."