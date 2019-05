RD Congo: Imbula débarque !

Giannelli Imbula (26 ans) devrait bien disputer la Coupe d’Afrique des nations 2019 avec la sélection de la RD Congo. Le milieu de terrain du Rayo Vallecano est arrivé à Kinshasa, jeudi, afin de régler les derniers détails administratifs concernant son changement de nationalité sportive.

Né en Belgique, le gaucher a grandi en région parisienne, à Argenteuil, avant d’obtenir sa naturalisation française et d’évoluer avec les U20 et les Espoirs tricolores en 2013. Il a été convoqué à plusieurs reprises par la fédération de la RDC ces dernières années sans répondre positivement.

L’ancien joueur de Guingamp et de l’OM renforce des Léopards emmenés par Marcel Tisserand, Youssouf Mulumbu et Cédric Bakambu, qui défieront l’Ouganda, l’Egypte et le Zimbabwe.