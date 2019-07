Morel: "Je suis frustré"

Pour sa première participation à une édition de la Coupe d'Afrique des nations, Madagascar est parvenu à se sortir de la phase de poules pour rallier les huitièmes de finale. Désormais, la troupe du sélectionneur tricolore Nicolas Dupuis poursuit son rêve sans pression aucune, mais espère inévitablement continuer de déjouer les pronostics dimanche, au moment de croiser la route de la République démocratique du Congo, à partir de 18 heures. Pour les Barea, l'exploit est déjà de taille, n'en déplaisent aux mauvaises langues qui rappellent que le format de cette compétition, avec notamment quatre des six meilleurs troisièmes des groupes qualifiés pour le tableau final, abaisse quelque peu le niveau global.

Contre de vieilles connaissances du championnat de France que sont Youssouf Mulumbu, Marcel Tisserand, Arthur Masuaku ou Cédric Bakambu, les Malgaches n'ont aucun nom à opposer. Si ce n'est évidemment Jérémy Morel, "jeune" international de 35 ans censé apporter toute son expérience en charnière. Seulement voilà, les Zébus ont pour l'heure été privés de leur défenseur central, victime d'une blessure durant la préparation. "J'ai eu la malchance de me blesser au plus mauvais moment. Juste avant d'arriver en Egypte, ma cheville a tourné", a expliqué sur RFI celui qui est désormais libre après la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Résultat, pas une seule minute sur le terrain pour l'ancien du FC Lorient ou de l'Olympique de Marseille.

"Je suis frustré de ne pas pouvoir donner un coup de main à l'équipe. Quand les mecs se battent sur la pelouse, on veut les aider, surtout quand les choses vont moins bien", renchérit l'intéressé. Jusqu'à présent, tout s'est plutôt très bien passé pour Madagascar, et l'hypothèse de voir revenir Morel pour défier les Léopards apporterait immanquablement un vrai plus à la sélection. Cette possibilité existe, même si l'incertitude ne sera levée que peu de temps avant la partie. Et si d'aventure il devait une nouvelle fois se contenter du banc de touche pour le huitième de finale de la CAN, Jérémy Morel sait déjà ce qu'il lui reste à faire. "J'essaye de donner des conseils. Parfois, je donne mon avis sur des petits détails à régler. J'essaye de contribuer en restant le plus modeste possible", avance-t-il. Mais les Barea, comme le gaucher formé chez les Merlus, préféreraient évidemment vivre une histoire commune sur la pelouse.