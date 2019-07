Les patients nigérians

C’est donc le Nigeria qui représentera l’Afrique anglophone en demi-finales de la CAN. Le tableau était ainsi fait que trois équipes francophones et une anglophone allaient forcément composer le dernier carré, et ce sont donc les Nigérians qui ont pris le meilleur sur l’Afrique du Sud (2-1), quelques heures après la qualification du Sénégal face au Bénin. Mais les deux formations ne s’affronteront pas pour un ticket en finale, puisque les Super Eagles retrouveront dimanche soit la Côte d’Ivoire, soit l’Algérie.

Le Nigeria, immense spécialiste avec 14 qualifications pour les demies en 18 participations, pourrait donc avoir tiré le gros lot, si toutefois les Algériens confirment leur formidable début de parcours et sortent effectivement la Côte d’Ivoire jeudi… Après leur victoire en huitièmes face au Cameroun (3-2), les hommes de Gernot Rohr n’ont pas survolé leur sujet face aux Sud-Africains, tombeurs à la surprise générale de l’organisateur égyptien au tour précédent (0-1). Ils ont surtout profité d’une belle boulette du gardien Ronwen Williams, à la dernière minute.

En conclusion d’une rencontre comme souvent cadenassée, après l’ouverture du score nigériane de Chukwueze (27e), un coup franc d’Etebo détourné par ce même Ronwen Williams sur sa barre (50e) pour éviter le 2-0, puis l’égalisation de Zungu à un bon quart d’heure de la fin (1-1, 73e), l’infortuné portier sud-africain a commis une immense erreur d’appréciation lors de sa sortie aérienne sur un corner. A la 89e minute et avec le défenseur William Troost-Ekong qui traîne derrière, ça ne pardonne pas (2-1).