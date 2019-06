Ils sont venus, ils sont tous là: les Pharaons stars, incarnés notamment par Salah, sont bien de la partie pour ce match d’ouverture de la CAN entre l’Egypte et le Zimbabwe, ce vendredi au Caire. Malgré leurs menaces de grève pour un différend financier avec leur fédération, les Warriors eux aussi sont d’attaque.

