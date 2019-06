Le Sénégal, l'un des favoris de la CAN 2019, n'a pas manqué son entrée en matière en Egypte. Les Lions de la Teranga ont battu la Tanzanie (2-0), ce dimanche au Caire.

Keita Baldé (28e) et Krépin Diatta (64e) ont marqué les deux buts de la rencontre. La formation d'Aliou Cissé prennent provisoirement les commandes du groupe C en attendant le match entre l'Algérie et le Kenya.