Le Sénégal rejoint le Bénin

Le premier quart de finale de cette Coupe d’Afrique des nations opposera le Bénin… au Sénégal. Dans la foulée de la surprenante qualification des Ecureuils aux dépens du Maroc (1-1, 4 t.a.b. 1), vendredi au Caire, les Lions de la Teranga ont évité le piège tendu par l’Ouganda, qui a crânement défendu ses chances mais n’a pas su se relever d’un début de rencontre raté.

Il n’a effectivement fallu qu’un quart d’heure aux Sénégalais pour ouvrir le score, Mbaye Niang servant dans la surface de réparation un Sadio Mané qui, d’une frappe croisée, a trompé Denis Onyango (0-1, 15e). Les Grues ont ensuite bien réagi, avec deux tentatives d’Emmanuel Okwi, mais Alfred Gomis s’est interposé sur la première (23e) et la deuxième a fui le cadre (29e).

Mané souffle le chaud et le froid

Au retour des vestiaires, les Sénégalais auraient pu doubler la mise sur penalty par l’intermédiaire – encore une fois – de Sadio Mané, mais l’attaquant de Liverpool a vu sa frappe repoussée par le portier adverse. Son deuxième échec dans l’exercice depuis le début de la compétition, après celui qu’il avait manqué face au Kenya. Pas de quoi empêcher son équipe de l’emporter.

"C’était un match très compliqué, a réagi son coéquipier Idrissa Gueye sur beIN SPORTS. On s’attendait à ce genre de match, on s’y était préparé. Il fallait gagner, peu importe la manière, et on est content de la qualification. Maintenant, il faut bien se reposer pour le prochain match. Le Bénin est une surprise, personne ne les attendait là, mais ils ont montré qu’ils avaient des qualités."