Le Sénégal n'a pas forcé

N'est pas Sadio Mané qui veut... Auteur d'une folle saison avec les Reds, et notamment vainqueur de la Ligue des champions, l'attaquant de Liverpool a assisté du banc à l'entrée en matière du Sénégal à la CAN en Egypte. Opposés à la modeste Tanzanie, les Lions de la Teranga avaient décidé de ménager leur star ce dimanche au Caire. Et l'un des favoris de la CAN 2019 n'en a pas eu besoin avec un succès tranquille (2-0). Même si les attaquants sénégalais ont beaucoup gâché.

Titularisé devant, Mbaye Niang s'est montré dangereux. Mais le Rennais a perdu deux duels seul devant le portier adverse dans la première demi-heure. Le premier en butant sur le gardien et le second en ne trouvant pas le cadre. Keita Baldé s'est donc occupé d'ouvrir le score face à une Tanzanie dépassée (28e). Pour leur deuxième participation à une phase finale de la compétition, les Taifas Stars n'ont été dangereux que pour l'intégrité physique des Sénégalais en multipliant les fautes et les cartons jaunes. Après un deuxième but refusé pour une main de Cheikhou Kouyaté (33e), Krépin Diatta a plié la rencontre d'un coup de canon, légèrement détourné, à 20 mètres (64e).

Contrat parfaitement rempli pour les Lions de la Teranga. La formation d'Aliou Cissé prend provisoirement les commandes du groupe C en attendant le match entre l'Algérie et le Kenya plus tard dans la soirée. Et Sadio Mané s'est bien reposé pour la suite de cette CAN.