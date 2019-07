Le programme des demi-finale

Après le Sénégal et le Nigeria, qualifiés mercredi, l’Algérie et la Tunisie ont à leur tour décroché, jeudi, leur billet pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations.

Tandis que les Fennecs ont dû en passer par une séance de tirs au but pour éliminer la Côte d’Ivoire (1-1, 4 t.a.b à 3), les Aigles de Carthage ont mis fin au beau parcours de Madagascar (3-0).

Le plateau du dernier carré est donc connu et les demi-finales mettront aux prises le Sénégal et la Tunisie, dimanche à 18h, puis l’Algérie et le Nigeria à 21h.