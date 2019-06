Le Cameroun, la bête noire du Ghana en CAN

Ce samedi, le Cameroun et le Ghana n'ont pas réussi à se départager lors du choc de la 2e journée du groupe F de la CAN 2019 (0-0). Si ce résultat fait plutôt les affaires des Lions Indomptables, il prolonge également la série d'invincibilité des Camerounais face aux Black Stars en Coupe d'Afrique.

En cinq confrontations, les Ghanéens n'ont jamais vaincu le Cameroun. Outre le match nul de ce samedi, les deux nations s'étaient également quittées dos à dos en 1982 (0-0) et en 2000 (1-1). En 2008 les Lions Indomptables avaient gagné sur la plus courte des marges en demi-finale de l'épreuve (0-1). Et enfin plus récemment, lors de l'édition précédente en 2017, et une fois encore en demi-finale, les Camerounais avaient dominé le Ghana 2-0.