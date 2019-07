L'Algérie se promène, le Sénégal passe

Le Sénégal n'a pas forcément brillé lundi soir, au moment de défier le Kenya pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations, mais a su faire le nécessaire, à l'usure, pour l'emporter largement (3-0) et accompagner l'Algérie en huitièmes de finale.

Pendant que les Fennecs disposaient sereinement de la Tanzanie (3-0), avec notamment un doublé de l'ancien Bordelais Adam Ounas à la clef, les Lions de la Teranga ont eux fait la différence grâce à Ismaïla Sarr (63e), et un doublé de Sadio Mané (71e et 78e). Les partenaires de Kalidou Koulibaly empochent donc la deuxième place de la poule derrière Sofiane Feghouli et consorts, et devant des Kenyans susceptibles de passer également à la faveur de l'un des quatre strapontins accordés aux meilleurs troisièmes.