L'Algérie convaincante

Piège évité et prestation aboutie. L'Algérie n'a pas tremblé en gagnant son premier match de la CAN aux dépens du Kenya (2-0), ce dimanche au Caire. Les Fennecs ont construit leur succès sur un penalty de Bounedjah (34e) et une réalisation de Mahrez (43e). Mais celui qui a dynamité la rencontre s'appelle Youcef Atal.

Le latéral niçois a multiplié les initiatives dans son couloir droit. Solide défensivement face à une faible opposition, le joueur de 23 ans a surtout brillé offensivement. Toujours dans son registre de vitesse et en dribbles, le numéro 20 a obtenu le penalty qui a tout débloqué. Après un slalom pour entrer dans la surface, Atal a provoqué la faute d'Odhiambo. Riyad Mahrez, lui, a d'abord fait le show grâce à sa technique avec des contrôles de qualité et des feintes imparables. Mais c'est grâce à sa finition que l'attaquant de Manchester City a mis fin à tout suspense, sur un bon service de Bennacer.

Au classement du groupe C, les joueurs de Djamel Belmadi rejoignent le Sénégal, vainqueur de la Tanzanie sur le même score (2-0). Les Fennecs sont idéalement lancés dans l'optique d'une qualification en quarts de finale. Les deux favoris de la poule ont fait le plein avant de se défier. L'opposition à venir jeudi, entre les Fennecs et les Lions de la Teranga, s'annonce palpitante.