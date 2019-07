La Tunisie vise les demies

Au bout de la nuit, il y a les penalties. Les tirs au but, plus exactement. La Tunisie, bien plus au rendez-vous que lors d’un premier tour de CAN excessivement poussif, ont remporté un huitième de finale qui s’annonçait compliqué face au Ghana (1-1 a.p., tab: 5-4). Alain Giresse et ses hommes réussissent une excellente opération, puisqu’ils affronteront Madagascar en quarts. La surprise de cette Coupe d'Afrique, également passée aux tirs au but dimanche face à la République démocratique du Congo, reste bien sûr un adversaire à prendre.

Ce match a été marqué par une décision surprenante, mais qui a porté ses fruits: celle de remplacer le Niçois Mouez Hassen, titulaire dans le but des Aigles de Carthage, par Farouk Ben Mustapha juste avant les tirs au but. Plus étrange surtout, dans les ultimes secondes du temps additionnel de la prolongation, ce dernier a pu entrer alors que son camarade avait le ballon dans les mains. Mais l'arbitre est intervenu, on ne sait trop pour quelle raison, afin de stopper le jeu et de permettre le changement...

Khazri: "Critiqués à juste titre"

Après une domination ghanéenne en première période, marquée notamment par ce tir sur le poteau de Nuhu Kasim (17e), les Tunisiens se sont réveillés au coeur de la seconde période lorsqu'un certain Wahbi Khazri est sorti du banc (68e). Immédiatement, c'est surtout Taha Khenissi qui en a profité, enchaînant une énorme occasion (70e), une tête sur la barre (71e) et enfin le but de l'ouverture du score (73e). Mais à la 92e minute, l'infortuné Rami Bedoui, qui venait de faire son apparition, a trompé son propre gardien de la tête (1-1).

Il y a eu quelques ouvertures en prolongation, par Khazri (99e) mais aussi Jordan Ayew (115e) qui s'est complètement raté. Mais tout s'est donc décidé aux tirs au but, sans Mouez Hassen mais aussi sans Andre Ayew, sorti dès la 84e minute. Khazri savoure (sur beIN SPORTS): "On a été critiqués à juste titre, mais dans un match d'hommes, on est capables de répondre présent. Nous n'étions pas favoris, mais on montre que la Tunisie est un grand pays du football africain. On est là, on est contents !" Face à Madagascar, c'est bien le statut de favori qu'il faudra assumer.