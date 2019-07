La série noire de Giresse

Quatre matches, quatre matches nuls: le bilan de la Tunisie depuis le début de cette Coupe d’Afrique des Nations n’est pas très glorieux.

Les Aigles de Carthage n’en sont pas moins qualifiés pour les quarts de finale de la compétition et auront une belle carte à jouer face à Madagascar.

Les derniers résultats d’Alain Giresse à la CAN n’incitent toutefois pas à l’optimisme. Le technicien tricolore n’a en effet remporté aucun de ses neuf derniers matches à la CAN, totalisant sept nuls et deux victoires.