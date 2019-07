Guinée: Paul Put limogé

Les scandales autour de la sélection guinéenne se multiplient, Paul Put en fait les frais.

Accusé de racket envers plusieurs membres du staff, et de son capitaine Ibrahima Traoré, l'entraîneur belge n'a pas résisté au climat instable qui règne autour de la sélection guinéenne, depuis l'élimination de la CAN contre l'Algérie. Il a finalement été destitué de son poste par le président de la fédération, Mamadou Antonio Souaré, pour "insuffisance de résultat et un climat de méfiance créé (sic) et entretenu par le coach entre les joueurs et le staff technique", comme cela a été indiqué dans un communiqué. Le technicien était en poste depuis mars 2018.