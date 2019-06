Delort finalement avec les Fennecs ?

Retournement de situation dans le dossier Andy Delort ? Initialement non convoqué pour la Coupe d'Afrique des nations en Egypte (21 juin au 19 juillet) par le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi, l'attaquant montpelliérain devrait être appelé ce jeudi. Selon les informations de beIN SPORTS, l'ancien Caennais, qui appartient définitivement au club héraultais depuis mercredi, pourrait remplacer le joueur de Brest Harris Belkebla, écarté de la sélection pour des raisons disciplinaires après le match face au Burundi mardi (1-1).

Auteur de 14 buts et 7 passes décisives cette saison en Ligue 1, Delort a pleinement participé à la belle saison de Montpellier (6e du championnat). Il s'agirait donc d'un renfort de poids pour les Fennecs qui devront faire face au Sénégal, à la Tanzanie et au Kenya, dans la poule C de la CAN.