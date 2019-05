Côte d'Ivoire: Pépé veut écrire l'histoire 

Nicolas Pépé, véritable révélation de la Ligue 1 cette saison, s'apprête à disputer la Coupe d'Afrique des nations en Égypte (21 juin au 19 juillet). Une compétition que l'international ivoirien veut remporter pour "écrire l'histoire" de la nouvelle génération de la Côte d'Ivoire.

"On a une belle génération qui arrive, avec des joueurs talentueux. La génération dorée a eu son temps. Maintenant, c’est à nous d’écrire notre histoire, en commençant par la CAN 2019 en Egypte. Il faudra bien la préparer pour pouvoir la gagner. Parce qu’on aura en 2023 une CAN en Côte d’Ivoire qui sera très importante pour nous", a tout d'abord déclaré Pépé sur RFI avant de revenir sur le groupe, particulièrement relevé, qui attend les Ivoiriens lors de la CAN égyptienne.

"On peut dire que c’est le groupe de la mort ! Parce que l’Afrique du Sud, c’est costaud. Le Maroc est favori. Et face à la Namibie, ce ne sera pas facile. Mais on fait ce métier pour disputer ce genre de matches et ce genre de compétitions. On sera prêt à relever ce défi et à passer ce premier tour. On sait que ce ne sera pas facile. Mais pour gagner cette CAN 2019, il faudra battre les meilleurs", a affirmé l'attaquant lillois, prêt à en découdre.