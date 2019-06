Compétition terminée pour Serge Aurier ?

Sorti blessé lors de la défaite de la Côte d'Ivoire contre le Maroc vendredi (1-0), Serge Aurier pourrait bien quitter définitivement la CAN 2019. Interrogé à ce sujet au lendemain de sa blessure, le capitaine des Éléphants ne se montrait guère optimiste: "Pour moi, je pense que c'est terminé. J'ai ressenti un claquage ou une déchirure. On va faire plus d'examens, on verra."

Deuxième du groupe D à égalité avec l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire jouera sa qualification lundi à 18h face à la Namibie.