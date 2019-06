CAN 2019 : Le Zimbabwe veut créer la surprise

Capitale : Harare

Surnom : The Warriors

Sélectionneur : Sunday Chidzambwa

Palmarès : Néant



Le Zimbabwe n’est plus un petit Poucet et s’apprête à disputer sa quatrième CAN en Egypte, la deuxième de suite. En 2017, le bilan n’est pas mauvais au sein d’une poule incroyablement relevée avec le Sénégal, l’Algérie et la Tunisie. Les Warriors, surnom de la sélection zimbabwéenne, ont réussi l’exploit d’obtenir le nul contre les Fennecs avant de tomber avec les honneurs face à la Tunisie (4-2) et le Sénégal (2-0). Au-delà des résultats, le Zimbabwe a surtout montré un niveau de jeu intéressant et surtout une attaque déstabilisante. C’est sur cette base que les hommes de Sunday Chidzambwa, le sélectionneur national, ont continué à construire. Le Zimbabwe s’est renforcé au fil des mois et s’est logiquement qualifié pour la CAN 2019 sans trop forcer dans un groupe comprenant le Libéria, la République Démocratique du Congo et le Congo.

Les Warriors ont terminé leaders du groupe devant la RD Congo, avec notamment la meilleure attaque et la meilleure défense. Certains cadres de l’équipe sont là depuis quelques années désormais à l’instar du remuant Musona, Billat ou encore Mahachi. D’autres éléments sont venus renforcer ce noyau avec notamment le prometteur attaquant du Havre, Tino Kadewere. « Nous avons une bonne équipe avec de la qualité, a déclaré Musona sur Reuters. Nous travaillons dur pour gommer les erreurs du dernier tournoi. Le Zimbabwe est l’outsider du groupe. Cela nous donne de la motivation pour être l’Ajax Amsterdam de la CAN. » Avec l’Egypte, la RD Congo et l’Ouganda, le Zimbabwe devra batailler fort pour créer la surprise. A commencer dès le match d’ouverture contre les Pharaons ?



Il fait partie de cette nouvelle génération de joueurs zimbabwéen qui pourrait faire mal dans les prochaines années. Tino Kadewere (23 ans) sera à suivre de très près sur les pelouses égyptiennes. Les supporters havrais ont pu le voir à l’œuvre cette année pour sa première saison en France. Arrivé blessé en provenance de Djurgardens, Kadewere a mis quelques mois à trouver son rythme pour finalement terminer la saison avec cinq buts et quatre passes décisives en 18 titularisations. Rapide et dévoreur d’espaces, Kadewere a déjà attisé la curiosité de quelques équipes de Ligue 1 qui pourrait bien attendre la fin de la CAN pour passer à l’action. Son association avec Musona et Biliat est très prometteuse et pourrait bien faire quelques dégâts en Egypte.

Le Zimbabwe a fait les gros titres lors de la dernière CAN en 2017. Furieux contre leur fédération, les joueurs zimbabwéens ont tout bonnement et simplement refusé d’embarquer au Gabon via le Cameroun pour y disputer un match amical. Les Warriors ont notamment demandé à ce que les primes de match passent de 1000 à 5000 dollars et que leurs indemnités quotidiennes soient échelonnées de 150 à 500 dollars, au lieu de 50 à 100 dollars. Après des rencontres houleuses, les coéquipiers de Musona ont finalement trouvé un accord pour prendre part à la compétition. Pour 2019, le climat s’est apaisé et les choses ont été faites dans les règles.





Pas encore communiquée.

