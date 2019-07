CAN 2019 : Le sort s’est acharné sur la Tunisie

Que vont retenir les Tunisiens de cette CAN 2019 ? Du positif avec une demi-finale de CAN disputée ? Du négatif en se remémorant les nombreuses erreurs individuelles ? De la frustration en se rappelant des erreurs d’arbitrages ? De la joie en pensant à leur qualification face au Ghana et Madagascar ? Le bilan sera très certainement compliqué à faire après le match de la troisième place ce mercredi contre le Nigeria. Si loin, si proche… Les Aigles de Carthage ont trébuché sur l’avant-dernière marche contre les Lions de la Teranga. Une élimination frustrante pour une équipe qui est clairement montée crescendo dans la compétition. Méconnaissable et décevante en phase de poules, la Tunisie s’est rebellée par la suite. Une qualification dans la douleur face au Ghana, un récital contre Madagascar, pour finir par un match plein face au Sénégal : les hommes d’Alain Giresse ont clairement changé de visage lors des matchs à élimination directe. Tant et si bien que le champion d’Afrique 2004 pourra nourrir de grands regrets en se remémorant sa demi-finale contre le Sénégal…

La Tunisie a eu les occasions pour s’inviter en finale en compagnie de l’Algérie. Yassine Khenissi, auteur d’une CAN remarquable, a raté deux gros face à face. Ferjani Sassi, lui, a buté sur le gardien sénégalais une première fois, avant de voir son penalty mollement tiré capter par Gomis. Au cours d’une deuxième mi-temps dominée, les Aigles de Carthage ont galvaudé des occasions et très mal joué les contres. Ils pourront également pester contre l’arbitrage de Tessema Bamlak. Auteur d’une copie correcte, l’arbitre éthiopien de la rencontre s’est distingué sur deux actions polémiques. La première, une main de Kouyaté dans la surface, qui gêne Khenissi. Une action passée inaperçue et qui n’a même pas été relevée par les personnes au VAR. Ensuite, il y a eu cette main de Gueye décollée dans la surface suite à une tête de Kouyaté. Après avoir sifflé penalty sans la moindre hésitation, M.Tessema, qui était à trois mètres de l’action, est interpellé par l’équipe du VAR. Après avoir brièvement visionné un seul angle, M.Tessema décide d’annuler le penalty à la surprise générale. D’autant plus qu’Anice Badri, tout juste entrée en jeu, était à l’affût pour reprendre le ballon dans la surface.

Et pour couronner le tout, la Tunisie s’est faite éliminer suite à une énième erreur individuelle. Les coéquipiers de Yassine Meriah ont encaissé quatre buts durant cette CAN 2019 : les quatre suite à de grossières erreurs individuelles. Un arrêt manqué par Ben Mustapha contre l’Angola, une sortie ratée de Hassen face au Mali, un csc de Bédoui contre le Ghana et enfin, une nouvelle sortie totalement manquée de Hassen synonyme d’élimination en demi-finales face aux Lions de la Teranga. En dépit de tous ces faits de jeu contraires, la Tunisie a tout de même atteint le dernier carrée avant de quitter la compétition les valises pleines d’amertume. A eux désormais de terminer sur bonne note contre le Nigeria…