CAN 2019 : La Tunisie face à sa bête noire

« Quand on se dit qu’on va jouer la Tunisie, ce n’est absolument pas une partie de plaisir. On se dit que l’on va jouer contre une équipe solide, bien en place. » Quelques jours avant le début de la CAN 2019, Alain Giresse nous expliquait sa vision de la Tunisie. Une équipe confirmée et qui fera partie des équipes à suivre en Egypte. Après deux semaines de compétition, les certitudes du sélectionneur tunisien ont fondu comme neige au soleil. La raison ? Une phase de poules totalement ratée de la part des Aigles de Carthage. Trois matchs, trois nuls et une qualification acquise dans la douleur. Impensable avant le début de la compétition au vu du groupe : Mali, Angola, Mauritanie. Dans le jeu, le champion d’Afrique 2004 a été méconnaissable. Capable de remporter ses trois matchs amicaux avant la CAN, dont une victoire en Croatie, la Tunisie a perdu son football en quelques jours. Une terrible déception pour les supporters des Aigles de Carthage qui espèrent un sursaut d’orgueil en 8èmes de finale face au Ghana…



La Tunisie ne s'est pas rassurée face à la Mauritanie :



Les coéquipiers de Youssef Msakni savent désormais qu’une nouvelle compétition démarre. La phase de poules ratée ? On oublie. Place désormais aux matchs à élimination directe et à leur verdict impitoyable. Pour débuter cette phase II de la compétition, la Tunisie affrontera le Ghana, premier de son groupe. L’adversité aurait pu être plus compliquée pour la Tunisie car comme les Aigles, les Black Stars ont montré des failles. La Tunisie a donc une belle chance mais pour cela, elle devra vaincre le signe indien. Le Ghana est tout sauf une bonne nouvelle pour la Tunisie. Pire, le quadruple champion d’Afrique est la bête noire de la Tunisie. Dans l’histoire de la CAN, la Tunisie a affronté sept fois le Ghana pour quatre défaites et trois nuls dont deux éliminations aux tirs au but. Sur sept confrontations, le champion d’Afrique 2004 a donc connu la déception à six reprises. En comptant les matchs amicaux, le bilan reste à l’avantage du Ghana : 6 victoires, 6 nuls, 3 défaites. La Tunisie a battu le Ghana trois fois en matchs amicaux : 1985, 1999 et 2006.



En match officiel, le dernier affrontement entre les deux nations date de la CAN 2012. Un traumatisme encore bien présent dans les mémoires tunisiennes. Bref rappel des faits : on joue la 101ème minute en prolongation (1-1) quand Balbouli, gardien de l’époque, relâche un ballon aérien anodin. A l’affût, André Ayew ne refuse le cadeau et propulse le Ghana en demi-finales. Ce lundi, les deux formations s’affronteront une nouvelle fois en 8èmes de finale. Dos au mur, la Tunisie n’a d’autre choix que la qualification. Les Aigles de Carthage devront s’inspirer du Bénin ou de l’Afrique du Sud, pas au top en phase de poules avant de se réveiller en 8èmes. Une mission compliquée mais dans les cordes de la Tunisie.



