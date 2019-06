CAN 2019 : Delort appelé en renfort par l'Algérie ?

Retournement de situation dans le dossier Andy Delort ? Selon nos informations, alors qu'il n'avait pas été retenu parmi les 23 Algériens pour disputer la CAN 2019 (une compétition à suivre en exclusivité et en intégralité sur beIN SPORTS), l'attaquant de 27 ans serait attendu ce jeudi à Doha (Qatar). Le Montpelliérain serait sur le point de remplacer Haris Belkebla, écarté ces dernières heures après le match face au Burundi pour des raisons disciplinaires. Un changement qui devra cependant être validé par la CAF (Confédération africaine de football) avant d'être officiel. Les Verts préparent actuellement la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Qatar avant de rejoindre l'Egypte.



