Les stars et les jeunes promesses du football africain sont prêtes à se lancer sur le terrain de la Coupe d'Afrique 2019, à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS

La 32e édition de l'événement, la première à avoir lieu en été ainsi que la première à compter 24 équipes nationales, débutera le vendredi 21 juin à 22 heures avec le match d'ouverture entre l'Egypte et le Zimbabwe.

Voir la programmation

La compétition sera pleine de nouveautés : pour la première fois, elle sera jouée en été et pas en hiver , 24 équipes participeront contre les 16 habituelles. Les deux premiers classées des six groupes et les quatre meilleurs classées troisièmes accéderont aux huitiemes de finales où débutera la phase à élimination directe.

Il y aura beaucoup de grands joueurs comme Salah, Mahrez, Mané, N. Pépé, Benatia, Khazri.

L’Égypte, le Cameroun, le Ghana, le Sénégal et le Maroc sont les grands favoris, mais comme toujours, les surprises seront au rendez-vous.

La phase de groupes se terminera le mardi 2 juillet, tandis que la phase à élimination directe débutera le vendredi 5 juillet avec la finale à 16. Le rendez-vous avec la grande finale aura lieu le vendredi 19 juillet à 21h00, au stade international du Caire, afin de découvrir l'équipe nationale qui remportera le titre actuellement detenu par le Cameroun.

La Coupe d'Afrique des Nations 2019 est à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS qui diffusera en direct les 52 matchs de la compétition africaine, à la télé et en Live Streaming sur notre plate-forme beIN SPORTS CONNECT