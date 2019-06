Eric Choupo-Moting est en sélection comme au PSG le même bon camarade, toujours souriant et partenaire de vestiaire sur lequel les stars parisiennes aiment pouvoir compter. Même si le bilan du joker parisien a de quoi laisser songeur avec ses 3 petits buts (et 2 passes décisives) en 30 matches joués avec le club de la capitale, toutes compétitions confondues, il faut croire que le simple fait de côtoyer les Neymar, Mbappé, et autre Cavani au quotidien a suffi à convaincre son sélectionneur Clarence Seedorf de lui confier le brassard de capitaine pour cette CAN 2019.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCON2019 #CMRGNB pic.twitter.com/1mCvj4kXBp — CAF (FR) (@caf_online_FR) 25 juin 2019

Après la perte de l'organisation du tournoi au profit de l'Egypte et une préparation perturbée par un mouvement de grève pour les primes des joueurs, le Cameroun de Choupo-Moting, quintuple champion d'Afrique et tenant du titre, a réussi mardi, à Ismaïlia, son entrée en lice sur le strict plan comptable avec un succès (2-0) sur la modeste Guinée-Bissau. Pourtant, les Lions Indomptables, à l'image de leur capitaine, auront longtemps fait preuve de maladresse face à la cage (17 tirs, 7 cadrés) et buté sur une défense solide, avant de faire la différence coup sur coup grâce au défenseur Yaya Banana, sur un corner de Karl Toko-Ekambi (66e), puis sur le premier ballon converti par l'Angevin, et nouvel entrant, Stéphane Bahoken (69e).

On attendait Choupo-Moting en point d’ancrage dans la surface adverse, mais la doublure du PSG a passé son temps, notamment avant le repos, à décrocher, comme ne manquait pas de le relever Bernard Mendy, l’ancien international français, aujourd’hui consultant pour beIN SPORTS : "On aimerait le voir un peu plus dans la surface, notamment sur certaines situations de centres pour pouvoir jouer de son gabarit." Au lieu de quoi la « vedette » camerounaise, avant de céder sa place dans le dernier quart d’heure, a dû se contenter… d’une frappe enroulée depuis l’extérieur de la surface, bien écartée par le gardien (50e). Bahoken, lui, s’il a profité d’un ballon cafouillé, a fait mouche d’entrée…



Le résumé de la victoire camerounaise :