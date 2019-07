Belmadi-Cissé, l’improbable coïncidence 

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre l’Algérie et le Sénégal, vendredi, mettra aux prises deux sélectionneurs, Djamel Belmadi et Aliou Cissé, qui se connaissent très bien.

Et pour cause, les deux hommes ont grandi dans la même ville, Champigny-sur-Marne, ville dont est natif le sélectionneur algérien. Et Aliou Cissé et Djamel Belmadi se connaissent d’autant mieux qu’ils ont le même âge, le guide des Lions de la Teranga naissant le 24 mars 1976 au Sénégal et son adversaire et néanmoins ami, un jour plus tard.