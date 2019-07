Aurier, une blessure qui fait le buzz

Sur le flanc depuis le deuxième match de poules perdu face au Maroc (1-0), Serge Aurier n’a pas participé au huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Mali, lundi. Malgré un aller-retour jusqu’en France pour soigner sa cheville meurtrie, le défenseur ivoirien était bien trop diminué pour pouvoir prétendre au choc face aux Aigles maliens.

C’est donc du banc que le capitaine des Éléphants a suivi la rencontre. Une rencontre terminée par la qualification des hommes d’Ibrahim Kamara (1-0), mais avec une nouvelle blessure pour Serge Aurier. Après la cheville, c’est en effet désormais le poignet qui est touché. A tel point que l’ancien Parisien s'est présenté après le match avec une attelle à la main droite. La raison ? Sa colère piquée à la mi-temps.

J'ai tapé sur la table et voilà Serge Aurier

"On s'est échauffés un petit peu, car dans le jeu, on n'était pas bons. J'ai tapé sur la table et voilà, a ainsi expliqué Serge Aurier dans des propos relayés par RFI. A la maison, quand ça ne va pas, les parents nous crient dessus et c'est la même chose avec cette équipe. On se devait de ne pas avoir de regrets, parce qu'on savait qu'il y avait la place. Il manquait juste quelques réglages, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit les vérités, parfois ça fait du bien. Ce groupe-là en a besoin."

Déçu par la prestation de ses coéquipiers en première période, coupables de ne pas avoir pris suffisamment de risques à ses yeux, Serge Aurier espère désormais être rétabli pour le quart de finale face à l’Algérie, jeudi. "Je pense que ça ira", a-t-il soufflé.