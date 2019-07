Aurier apte pour défier le Mali 

Depuis l'entame de la compétition, même si elle figure parmi les prétendants à la victoire finale, la Côte d'Ivoire ne s'est pas vraiment montrée impressionnante, au contraire de l'Algérie par exemple. Mais en attendant, les Eléphants restent toujours en course, à l'inverse du Cameroun, du Maroc ou de l'Egypte, tous tombés à la surprise générale au premier tour à élimination directe du tournoi. Alors, les Ivoiriens sont prévenus à l'heure de préparer leur huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des nations, face à un sérieux adversaire qu'est le Mali. Des Aigles qui ont marqué six buts durant la phase de poules, pour deux succès et un nul, là où les Ivoiriens ont eux notamment été battus par le Maroc (1-0).

Face aux Lions de l'Atlas, Serge Aurier, élu homme du match précédent contre l'Afrique du Sud (1-0), s'était blessé et avait ainsi raté la dernière rencontre du groupe D et un petit festival opéré au détriment de la Namibie (4-1). Mais le joueur formé au Racing Club de Lens et passé par le Toulouse Football Club et le Paris Saint-Germain semble de nouveau disponible. "Je suis revenu car je me sens bien, et prêt pour reprendre la compétition, confirme l'intéressé sur le site officiel de sa fédération. Ce déplacement était important pour me rassurer, maintenant je suis là, c'est le plus important". Car, le temps de quelques jours, le latéral droit de Tottenham a quitté ses partenaires pour un rapide séjour à Paris afin d'y soigner sa cheville blessée.

Pour autant, Serge Aurier, porteur du brassard, sera-t-il réinstallé dans le onze de départ contre les Maliens, alors que l'équipe a plutôt bien tourné face à la Namibie, avec Mamadou Bagayoko à sa place ? Le sélectionneur a laissé planer le doute face à la presse. "Est-ce qu'il jouera ou pas, ce sera un problème de choix. Nous avons un groupe de 23 joueurs, et sans lui, l'équipe ne s'est pas mal débrouillée", a expliqué Ibrahima Kamara, peut-être décidé à faire un peu d'intox avant le coup d'envoi de ce choc. Car en face, le Mali, qui n'a jamais battu la Côte d'Ivoire lors d'une CAN, espère bien pouvoir enfin briser la mauvaise série. "Je pense que c'est le moment ou jamais, pour nous, de battre cette équipe ivoirienne, assure, dans Footmali, l'ancienne gloire des Aigles Frédéric Kanouté. On a les arguments pour le faire. Par le passé, on n'avait pas tous les arguments pour pouvoir dépasser cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais là, je pense qu'on a suffisamment d'arguments pour pouvoir renverser la tendance".