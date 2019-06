Algérie-Feghouli: "Une grande responsabilité pour tout un peuple"

Grâce à sa victoire face au Sénégal jeudi (1-0), la deuxième après celle contre le Kenya (2-0), l’Algérie est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN.

Un choc du Groupe C où Sofiane Feghouli n’a pas ressenti, malgré l’enjeu, "une grande pression. On joue quasiment tous dans de grands clubs et ça fait partie du football. Et le football, c'est pour faire plaisir. On a une grande responsabilité pour tout un peuple et comme je l'ai dit, l’objectif est de mouiller le maillot", a confié à DZ Foot celui qui a offert une passe décisive à Youcef Belaïli sur l’unique but du match.

Les Verts clôtureront cette première phase lundi contre la Tanzanie.