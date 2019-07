Algérie: 28 avions affrétés par le gouvernement pour la finale

L'Algérie compte bien remporter sa première CAN depuis 1990. Pour mettre toutes les chances du côté des Fennecs, le gouvernement a décidé de mobiliser pas moins 28 avions, afin de permettre aux supporters de se rendre au Caire voir la finale, ce vendredi (21h). Ainsi, comme le confirme Le Parisien, seront affrétés 13 avions d'Air Algérie, 6 de Talissi Airlines et 9 avions militaires. Ce déploiement aura pour but de transporter 4 800 fans au total, avec des départs prévus sur tout le territoire algérien.

Une mesure, instaurée par le premier Ministre Nourredine Bédoui, alors que la situation politique dans le pays est compliquée depuis le début de l'année. Le chef du gouvernement fait partie des personnes contestées.

Depuis le début de la compétition, 2 275 personnes se sont rendus, par leurs propres moyens, en Egypte pour suivre la compétition, selon des médias locaux.