Flamengo : Rio de Janeiro accueille ses héros

Flamengo a fêté comme il se doit son sacre (2-1) en Copa Libertadores contre River plate. Ce dimanche, au lendemain de leur sacre à l'Estadio Monumental de Lima, au Pérou, les joueurs du club brésilien ont défilé sur une estrade dans les rues de Rio de Janeiro. Face à la centaine de milliers de fans qui était sortie pour accueillir ses héros, le camion transportant l'estrade a eu beaucoup de mal a se frayer un chemin, tout comme les agents du cordon de sécurité qui ont dû contenir la foule. Un accueil exceptionnel que Jorge Jesus et ses joueurs ont pleinement savouré, micro en main, en chantant et dansant sur l'estrade. Le week-end se termine en beauté puisque ce deuxième sacre de l'histoire du club en Copa Libertadores, après celui de 1981, a été suivi ce dimanche d'un autre titre. Suite à la défaite de son dauphin Palmeiras contre Gremio (1-2) à domicile, Flamengo est devenu champion du Brésil pour la sixième fois de son histoire.A la fin de la parade, l'ambiance s'est toutefois tendue. Des heurts entre supporters et forces de l'ordre, ces derniers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les fauteurs de trouble.