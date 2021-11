Que de rebondissements ce samedi au stade du Centenaire de Montevideo. Pour la finale de l'édition 2021 de la Copa Libertadores, Palmeiras et Flamengo ont offert un spectacle haletant, à l'incertitude constante et au suspense à rallonge. Car c'est bien au terme de la prolongation que le club de Sao Paulo est parvenu à prendre le meilleur sur celui de Rio de Janeiro (2-1, a.p.). Une terrible erreur d'Andreas Pereira, parfaitement exploitée par Deyverson, aura finalement fait basculer la rencontre.



Et tout a bougé rapidement dans ce match de gala entre les deux derniers lauréats de la compétition, puisque Raphael Veiga a ouvert la marque pour Palmeiras dès la 5e minute de jeu (1-0). En face, les Mengão n'ont rien lâché et à force de volonté, sont parvenus à égaliser en seconde période par l'intermédiaire de Gabriel Barbosa (1-1, 72e). De quoi filer tout droit vers la prolongation. Et c'est donc sur une remise à son gardien totalement loupée par Andreas Pereira que Deyverson a surgi pour chiper le ballon, avant de l'envoyer au fond des filets (2-1, 95e).

Du jamais vu depuis Boca

Sonnés, abasourdis, K.O. debout, les hommes de Flamengo n'ont cette fois pas eu la force mentale suffisante pour revenir une deuxième fois au score, permettant à Palmeiras de conserver son titre, du jamais vu depuis Boca Juniors (2000 et 2001).