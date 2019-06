Large vainqueur de l'Equateur lors de son entrée en lice en Copa America (4-0), l'Uruguay a eu beaucoup plus de mal face au Japon. Les partenaires d'Edinson Cavani n'ont pu faire mieux que match nul ce vendredi (2-2).

Menés par deux fois, les joueurs de la Celeste sont à chaque fois revenus à hauteur. Mais malgré le penalty transformé par Luis Suarez et le but inscrit par Jose Maria Gimenez, l'Uruguay n'aura donc pas su l'emporter. Il prend néanmoins la tête du groupe C et devance le Chili d'un point. Les Japonais se classent quant à eux 3e, avec un point d'avance sur l'Equateur.