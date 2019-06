C’est par un trou de souris que l’Argentine s’extirpe du groupe B et accède aux quarts de finale de cette Copa America 2019. Pour elle, l’essentiel n’était pas de bien jouer face au Qatar, dimanche à Porto Alegre, mais de gagner. Après sa défaite contre la Colombie et son nul face au Paraguay, une victoire lui était effectivement indispensable pour rester en vie. De ce point de vue-là, donc, le contrat est rempli (2-0). Lionel Scaloni peut souffler.

Le sélectionneur argentin, qui n’aurait sans doute pas survécu à une élimination de l’Albiceleste dès le premier tour de la compétition, a en revanche beaucoup de travail devant lui pour préparer au mieux le prochain rendez-vous contre le Venezuela. Car avec cette qualité de jeu-là, c’est certain, son équipe souffrira encore une fois. Et n’ira nulle part dans ce tournoi, en tout cas pas jusqu’au titre continental, qui lui échappe depuis vingt-six ans.

La Colombie enchaîne

Les Qataris ont pourtant tout fait pour remettre en confiance les coéquipiers de Lionel Messi. Sur une relance complètement ratée de Bassam Hisham, plein axe, Lautaro Martinez n’a pas eu à forcer son talent pour ouvrir le score (1-0, 3e). Face à une faible adversité, l’Argentine a ensuite beaucoup tenté, mais a dû attendre les dix dernières minutes pour se mettre à l’abri, Sergio Agüero passant en revue la défense adverse (2-0, 82e).

Avec 4 points au compteur, les Argentins finissent deuxièmes de leur poule derrière la Colombie (9 points) qui, de son côté, a enregistré une troisième victoire de rang aux dépens du Paraguay (1-0), grâce à un but de Gustavo Cuellar (31e). C’est ce qui pouvait leur arriver de mieux aujourd’hui. Mais c’est vraiment insuffisant pour refaire d’eux des favoris. Qui sait, peut-être seront-ils plus dangereux maintenant que plus grand-monde ne mise sur eux…