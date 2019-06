C’était peut-être l’occasion rêvée pour l’Uruguay de remporter son deuxième titre du 21e siècle, le premier depuis la Copa America 2011. Avec toutes ses stars et ce Brésil-Argentine qui va forcément en laisser un sur le carreau avant la finale, la Celeste avait tout pour briguer le titre continental. Mais la malédiction des 0-0 lors des quarts de finale – trois en quatre matches – a été fatale à Edinson Cavani et ses coéquipiers. Et la loterie des tirs au but directs, sans prolongation (5-4 pour le Pérou), ne leur a pas souri.

Une fois n’est pas coutume, Luis Suarez, qui a qualifié tant de fois son pays, est celui qui l’élimine. En effet, c’est le seul à avoir raté son tir au but, le tout premier de la séance, en butant sur le gardien péruvien. Comme un symbole des temps plus durs pour lui, avec sa sélection, depuis plusieurs années, notamment lors des deux dernières Coupes du monde… L’attaquant du Barça, qui avait refusé de participer à la finale de Coupe du Roi afin de se soigner en vue de cette Copa America, a terminé en pleurs.

Godin: "Aux tirs au but, c'est le pire"

"On est tristes, lâche le capitaine Diego Godin, à chaud, sur beIN SPORTS. On avait tellement envie de passer pour faire plaisir aux gens… Il nous a manqué ce but, on a essayé, il a juste manqué ce petit plus dans le dernier geste. On pense à tous ceux qui sont venus fêter ce grand moment, toutes les familles. On n’a pas réussi, pourtant on avait envie, on était très bien ! Nous voilà éliminés injustement, sans réussite. Aux tirs au but, c’est le pire." "Il y a un but qui nous semblait légal, peste José Maria Gimenez, son jeune acolyte de la défense centrale (en sélection comme à l’Atletico). On reviendra."

L’Uruguay s’est un peu fait prendre à son propre jeu: le Pérou a globalement défendu et attendu que l’orage passe, sans se créer la moindre occasion (et en sortant de temps en temps, quand même, notamment en première période). Trois buts ont été refusés pour hors-jeu aux hommes d’Oscar Tabarez (29e, 61e, 73e), dont les deux derniers dans l’ultime demi-heure qui se sont joués au millimètre, pour Edinson Cavani puis Luis Suarez. On ne sait pas lequel enrage le plus les joueurs de la Celeste, peut-être celui de Luis Suarez tant il semble difficile à juger… Edinson Cavani (37e) et surtout Godin (57e) ont également eu des occasions dans le jeu. Bref, l’Uruguay peut aussi s’en prendre à lui-même.